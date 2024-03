Traficantes mortos em confronto possuíam uma extensa ficha criminal

Identificados como Clécio Ramos de Jesus, de 25 anos, e Kaua Maciel, de 19 anos, os dois traficantes foram mortos em confronto com a Polícia Militar durante uma operação na tarde da última quinta-feira (14), em um distrito próximo a Costa Rica.

Juntos, acumulavam mais de 70 passagens pela polícia. Segundo informações divulgadas pela 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, Clécio tinha mais de 50 ocorrências criminosas, incluindo tráfico de drogas, associação criminosa, receptação, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal dolosa (violência doméstica), incêndio, ameaça e participação em crimes como homicídio.

Kaua estava em liberdade há pouco tempo, tendo saído da penitenciária no final de fevereiro, e seus registros incluem ocorrências por tráfico, receptação e furto.

Após o confronto que resultou na morte dos dois traficantes, as equipes policiais conseguiram apreender dois revólveres calibre 38, com munições intactas e deflagradas, duas balanças de precisão e 1,600kg de substância análoga à pasta base de cocaína.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais