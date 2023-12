Traficante morre na porta de casa após apontar arma para polícias do BOPE

Matheus Daniel Elizeche, morreu na madrugada desta quinta-feira (21), em Ponta Porã, município a 329 quilômetros de Campo Grande, na porta da própria casa, após reagir a uma abordagem e apontar uma arma para policiais do BOPE (Batalhão de Operações Especiais).

Conforme informações do portal Ponta Porão News, Matheus saía de casa, por volta das 3h, quando ocorreu a abordagem do Batalhão. Matheus era monitorado pela polícia devido ao envolvimento com o comércio de drogas na cidade.

Os militares teriam dado ordem de parada para o homem, que não obedeceu e sacou uma arma contra a equipe, que revidou. O traficante foi atingido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Na residência dele, conforme a polícia, foram encontrados R$ 25 mil em espécie e acredita-se que o dinheiro seria da negociação de drogas. A esposa de Mateus disse saber que ele tinha arma em casa, mas não falou se sabia que o marido comercializava drogas.