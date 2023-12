Sem seguro, incêndio consome caminhão e motorista perde tudo

Um caminhão foi consumido pelo fogo na manhã desta quinta-feira (21), no cruzamento da avenida Eduardo Elias Zahran com Professor Xandinho, em Campo Grande. O incidente mobilizou bombeiros e chamou a atenção de quem passava pela região.

José de Araujo, motorista do caminhão, relatou o ocorrido: “Quando eu cheguei lá, já tava tudo dentro do fogo. Não sei se foi um curto que deu ou o quê. Eu estava transportando cimento. Só tinha quatro paletes para acabar de descarregar”. O veículo, fabricado em 2009, estava próximo do final da rota de descarregamento.

O incêndio, cuja origem ainda é desconhecida, se intensificou rapidamente, impedindo tentativas de controle por parte de Araujo. Testemunhas afirmam que o fogo começou na parte dianteira do caminhão.

Neusa Cristina dos Santos Araújo, filha do motorista, estava no local, pois sempre costumava levar um lanche para seu pai. Após o controle das chamas ela lamentou: “Muito susto, muita dó, porque eu sabia que ele tava bem, né? Só que não tem seguro e o caminhão não estava totalmente pago”.

Caminhão pipa ajudou na contenção do incêndio

Durante o incidente, um caminhão-pipa, da Águas Guariroba, passava pelo local e foi decisivo para conter as chamas antes da chegada dos bombeiros. De acordo com informações, foram utilizados 3 mil litros de água para a contenção. A causa do incêndio está sendo investigada.