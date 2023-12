Inscrições para o Processo Seletivo para secretaria de cultura e educação de Chapadão do Sul vai até 28 de dezembro

Ontem(19) foi publicado no Diário Oficial de Chapadão do Sul a abertura do Processo Seletivo Simplificado Nº 005/2023 em cargos para atendimento às necessidades de excepcional interesse público na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

O processo prevê contratação temporária e interessados já podem se inscrever. A inscrição é gratuita e deve ser realizada de forma on-line , sendo prolongada até o dia 28 de dezembro às 23h59min(horário de Mato Grosso do Sul).

Confira os cargos: Agente de Serviços Especializados I; Agente de Serviços Especializados II; Assistente de Atividades Educacionais II;Assistente de Atividades Educacionais III (Assistente de Apoio Educacional I – Secretaria (o) Escolar); Assistente de Atividades Educacionais III; Assistente de Atividades Educacionais III; Assistente de serviços Educacionais II; Auxiliar de Serviços Operacionais I; Auxiliar de Serviços Operacionais I; Gestor de Ações Institucionais; Gestor de Atividades Educacionais e Gestor de Atividades;

Para saber mais informações sobre os cargos, vagas, regras e salário, acesse o Edital, disponível da página 01 até a página 23.

