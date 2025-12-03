Traficante morre em confronto com a Senad durante interceptação de comboio na fronteira

Durante a madrugada desta quarta-feira (3), agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai) trocaram tiros com um grupo criminoso que seguia em um comboio de 19 veículos nas proximidades de Saltos del Guairá, na fronteira com Mundo Novo, a cerca de 447 quilômetros de Campo Grande. No confronto, Sergio Daniel González Aguilera foi atingido e morreu no local.

O comboio, composto por duas carretas, um caminhão de duplo eixo, 14 camionetas e dois carros, teria partido de Curuguaty com destino a Saltos del Guairá. De acordo com os policiais paraguaios, a suspeita é de que os veículos transportavam mais de 50 toneladas de drogas. Ao serem interceptados, os criminosos tentaram fugir, o que desencadeou o tiroteio.

Conforme informações do Ponta Porã News, um dos suspeitos ficou ferido e foi encaminhado ao hospital sob escolta da Senad. Viaturas das equipes paraguaias também foram atingidas por disparos de armas de alto calibre.

Após a ação, cinco integrantes do grupo foram presos e levados à Base Regional da Senad em Saltos del Guairá, junto com os veículos e a carga apreendida. As autoridades seguem investigando para identificar outros participantes da organização criminosa.