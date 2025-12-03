A partir de janeiro de 2026, tarifa de água e esgoto será reajustada em 4,49% em Campo Grande

No interior do Estado, os reajustes chegam a 14,6%; confira

Com a chegada do fim do ano, foram divulgadas pela Prefeitura Municipal e Governo do Estado, as revisões tarifárias de água e esgoto com vigência em 2026 para Campo Grande e cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

Referente a Capital, a Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos) publicou no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta quarta-feira (3), o reajuste de 4,49% para o reajuste tarifário da água e esgoto a partir de 03 de janeiro de 2026, bem como a aplicação do percentual de 0,16% para a revisão tarifária a partir de 03 de janeiro de 2026. Para conferir a estrutura tarifária para 2026, clique aqui e veja todos os detalhes.

Já quanto as cidades do interior do Estado, de acordo com o edital do DOE (Diário Oficial Eletônico), a segunda revisão tarifária terá tarifa média de equilíbrio (R$/m³) em R$ 6,78, além do IRT (Índice de Reposicionamento Tarifário) em 14,60% a partir de em 01 de janeiro de 2026, e 7,52% com aplicação a partir de 01 de janeiro de 2027.

As mudanças serão aplicadas para os seguintes municípios:

Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Caracol, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina, Água Clara, Bataguassu, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Para conferir a estrutura tarifária para 2026, clique aqui e veja todos os detalhes.