Natal dos Sonhos: Parada Natalina encanta famílias no Centro de Campo Grande

A magia do Natal tomou conta do Centro de Campo Grande na noite desta terça-feira (2), durante a Parada Natalina, que reuniu centenas de pessoas na Rua 14 de Julho para celebrar o espírito natalino na Capital. Famílias inteiras acompanharam o desfile que trouxe muito brilho, música e emoção, além dos personagens que transformaram a avenida em um grande espetáculo a céu aberto.

Um dos momentos mais aguardados foi a passagem da família de renas, que arrancou sorrisos de crianças e adultos. Os personagens mágicos, as luzes e toda a cenografia especial criaram um clima lúdico que resgatou tradições natalinas e aproximou ainda mais o público das festividades de fim de ano.

Adelita Priamo levou toda a família para acompanhar a Parada Natalina. Ela conta que participa do evento todos os anos e que a celebração já se tornou uma tradição familiar. Ao lado dos filhos Miguel, Júlia, Henrique e da neta Eliza, de apenas 4 meses, Adelita descreveu a emoção de viver mais uma edição do desfile. “Eu amo a Parada Natalina. Para mim, é uma verdadeira magia tudo isso aqui. A gente aproveita mesmo porque isso não pode acabar. Tem que ter sempre, independente de onde seja. Achei lindo, a prefeita está de parabéns”.

O desfile também contou com um trio elétrico que apresentou a música oficial do Natal de Campo Grande “Sonhos que viram presente”, canção que transmite uma mensagem de esperança, união e renovação. A trilha sonora acompanhou todo o percurso da parada e marcou o ritmo da celebração, reforçando o sentimento de pertencimento e alegria entre os participantes.

Alan Quintana e Vanessa Guerreiro levaram a filha Giovanna para acompanhar a Parada Natalina pela segunda vez. Ele conta que, com a mudança para a Rua 14 de Julho, a experiência ficou ainda mais acessível para a família. “Achei bem legal, principalmente para as crianças. Aqui ficou muito mais fácil, conseguimos estacionar perto e não precisamos andar muito. Achei bem melhor”, destacou.

Silvia Yassumoto levou a filha Lice, de 7 anos, para aproveitar a programação do Natal de Campo Grande. “Nós viemos no show do Totó e os Patinhos, agora na Parada e ainda queremos ir no circo. Também vamos visitar a Casa do Papai Noel na Praça Ary Coelho”, contou. Ao final da Parada, encantada com a Família das Renas, a pequena Lice pediu à mãe que voltassem no dia seguinte.

Natal dos Sonhos

A ação integra a programação do Natal de Campo Grande, que neste ano reúne mais de 30 dias de atividades, incluindo shows regionais e nacionais, espetáculos culturais, teatro, circo, ações sociais, o Natal na Praça Ary Coelho e o sorteio de 288 apartamentos, além da 10ª edição do Feirão Habita CG com condições exclusivas para quem deseja conquistar o primeiro imóvel.

Nesta semana, a Parada Natalina segue encantando o público até sexta-feira, sempre a partir das 18h40, no coração da cidade. A cada noite, os personagens encantados vão percorrer a Rua 14 de Julho, garantindo que moradores e visitantes vivenciem diferentes experiências dentro da programação do Natal de Campo Grande.

“A Parada Natalina simboliza o carinho e o esforço conjunto que dedicamos para entregar um Natal grandioso e acessível para toda a população. É emocionante ver as famílias reunidas aqui no Centro, celebrando esse momento tão especial. Agradeço aos parceiros que tornaram essa programação possível. Estamos construindo, juntos, um Natal acessível, que valoriza a cidade e o espírito de esperança que esse período representa”, afirmou o diretor-presidente da EMHA, Claudio Marques.

O Natal de Campo Grande é uma parceria com o Sistema Comércio MS e da Águas Guariroba, realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), com correalização do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e da Fundação Municipal de Cultura (FUNDAC). O evento conta com patrocínio da Energisa, Velutex, MRV, Engepar, Tecol, Fast Empreendimentos, Morada dos Sábias, Luiz Rosa Empreendimentos, Gusso Martins Construtora, ConsVanm Construtora e Clik Imóveis, além do apoio do Senar.