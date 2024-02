“Traficante foragido da Bahia é capturado e entregue à polícia de MS

Um traficante identificado como Caio Vinícius Fogaça das Neves, de 38 anos, foi entregue à Polícia Militar de Corumbá na manhã desta terça-feira (6). Ele é acusado de ser um dos principais assassinos de uma facção criminosa na Bahia e estava foragido desde o dia 17 de janeiro, quando escapou de uma ação policial em sua residência no Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

As autoridades conseguiram localizá-lo e prendê-lo em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, durante uma operação policial no último sábado (2). No momento da abordagem, ele apresentou uma identidade falsa e forneceu versões contraditórias sobre sua identidade.

Após a descoberta de sua verdadeira identidade, as autoridades bolivianas efetuaram a prisão de Caio, que posteriormente foi transferido para o Brasil. Uma força-tarefa foi montada para sua transferência, e ao chegar na área de fronteira com Mato Grosso do Sul, ele passou pelo setor de Imigração da Bolívia e foi entregue às autoridades brasileiras na linha internacional. Caio foi então conduzido até Corumbá, onde ficará à disposição da Justiça.

Caio Fogaça tem um histórico criminal marcado por atos de violência e fugas de prisão. Ele é ligado a uma facção criminosa liderada por Aldo Berto Castro, conhecido como Delton, e é suspeito de praticar crimes brutais, além de envolvimento no tráfico de drogas. Sua ficha criminal inclui duas fugas de presídio, uma delas em 2017, quando simulou estar doente para escapar da prisão em Vitória da Conquista, e outra em 2018, quando foi capturado em Ponta Porã.

Segundo autoridades policiais, Caio tinha três mandados de prisão em aberto apenas em 2018, sendo considerado altamente perigoso e responsável por diversos homicídios ligados ao tráfico de drogas na região de Guanambi, na Bahia.

