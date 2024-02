Atleta de MS vai ao Canadá por sonho olímpico

O sul-mato-grossense Luiz Felipe de Almeida Aquino embarcou segunda-feira (5), de Campo Grande, rumo a Vancouver. Junto com demais integrantes da equipe brasileira, o atleta de 19 anos disputa o Canadá Open. O torneio internacional serve de avaliação para a CBTKD (Confederação Brasileira de Taekwondo) na escolha dos representantes para os Jogos Olímpicos deste ano.

De acordo com o site da federação canadense, a competição começa amanhã (8), e os combates da categoria adulta estão previstos para o último dia do Aberto, domingo (10). As primeiras lutas começam a partir das 9h (13h em MS).

Atualmente, Luiz Aquino é um dos primeiros do ranking nacional no peso até 58 kg. Segundo postagem feita em rede social por seu técnico, Fábio Costa, ainda no Estado, este é “o primeiro desafio visando as Olimpíadas de Paris 2024.”

Na publicação feita anteontem, com ele e o atleta no Aeroporto Internacional de Campo Grande, o professor e dirigente da Federação de Mato Grosso do Sul, acrescenta que o Canadá Open servirá de análise para a CBTKD observar atletas “para que se possa definir quais irão disputar o pré-olímpico, que será realizado na República Dominicana nos dias 9 e 10 de abril.”

No último sábado (27), a Confederação, também por meio de rede social, publicou foto da seleção no Rio de Janeiro com a mensagem: “Fim de Treinamento de Campo’’.

‘‘Foram 15 dias de treinamento e avaliações buscando escolher os melhores atletas para representar o Brasil no Qualificatório Continental para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. As avaliações continuarão nos eventos Canadá Open e US Open.” Nos Estados Unidos, o Aberto será em Reno, Nevada entre os dias 16 e 18 deste mês.

Por Luciano Shakihama

