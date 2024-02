Carreta bitrem carregada com óleo vegetal pega fogo e motorista escapa por pouco

Uma carreta, tipo bitrem, carregada com óleo vegetal, pegou fogo no final da tarde desta terça-feira (6), na BR-163, em frente a um Parque de Exposições do município de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

O veículo era conduzido por um rapaz de 23 anos. Segundo informações do portal Ponta Porã News, a carreta havia acabado de sair de uma oficina, quando apresentou falha mecânica e principio de incêndio, em frente Parque de Exposição João Humberto de Andrade Carvalho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo ficou concentrado principalmente na região da cabine da carreta, e o motorista conseguiu sair a tempo. Testemunhas disseram que foi possível ouvir uma forte explosão, porém não se sabe se foi em um dos tanques de óleo.

A carga tinha como destino São Paulo e o motorista estimou um prejuízo de aproximadamente R$ 250 mil, oriundo do compartimento de carga que ficou destruído. Além disso, para controlar as chamas, o Corpo de Bombeiros utilizou aproximadamente 4 mil litros de água.