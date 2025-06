Traficante foge e abandona caminhonete com carga de maconha em Dourados

Uma operação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de uma expressiva quantidade de maconha na região da linha do Potrerito, área rural de Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Durante patrulhamento ostensivo, os agentes tentaram abordar uma caminhonete Toyota Hilux que circulava de maneira suspeita por estradas vicinais. O condutor, no entanto, ignorou a ordem de parada e deu início a uma fuga em alta velocidade.

Segundo informações do site local, Dourados News, a perseguição seguiu por diversas vias rurais até que o suspeito abandonou o veículo em meio a uma plantação de milho e fugiu a pé. Apesar das buscas realizadas na região, o motorista ainda não foi localizado.

Ao vistoriarem o interior da caminhonete, os policiais encontraram uma grande quantidade de tabletes de maconha. O entorpecente ocupava praticamente todo o espaço do veículo. A carga, juntamente com a caminhonete, foi encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

A pesagem oficial da droga ainda está em andamento, mas as estimativas iniciais apontam que o volume apreendido pode ultrapassar uma tonelada.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os envolvidos no transporte da droga e esclarecer a origem e o destino do entorpecente.