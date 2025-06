Comunidade ribeirinha é alvo de operação por maus-tratos e exploração de trabalho

Na madrugada desta quinta-feira (5), a Polícia Civil de Bataguassu realizou a Operação Ariranha com foco em apurar denúncias de maus-tratos e possíveis situações de trabalho análogo à escravidão em uma comunidade localizada às margens do Rio Paraná.

A ação foi conduzida por agentes da SIG (Seção de Investigações Gerais) e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar. Devido à dificuldade de acesso terrestre, o deslocamento até o local foi feito por meio de embarcações.

Durante a operação, as equipes visitaram moradias rústicas instaladas na região, entrevistando moradores e verificando as condições de vida no local. Foram analisados aspectos como higiene, moradia, alimentação e infraestrutura sanitária, com o objetivo de identificar possíveis violações de direitos humanos.

A polícia buscou ainda evidências de exploração de mão de obra, restrição de liberdade e negligência no atendimento às necessidades básicas da população local.

A Operação Ariranha reforça o compromisso das autoridades em proteger comunidades vulneráveis e combater práticas ilegais que comprometem a dignidade humana.