Traficante e usuários são presos após serem flagrados comercializando drogas no Jardim São Lourenço

Apartamento no bairro foi apontado como um ponto de venda de drogas e no local foram encontrados pacotes de maconha e balanças de precisão.

Na tarde de ontem (10), a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras prendeu um traficante e usuários que foram flagrados realizando transações comerciais com os entorpecentes no bairro São Louranço em Campo Grande.

A operação aconteceu após, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), receber denúncia disponibilizado sobre drogas provenientes da cidade de Corumbá que estavam sendo sistematicamente entregues num apartamento localizado no Jardim São Lourenço, na Capital, que estaria sendo utilizado como ponto de venda de drogas.

Os investigadores então se deslocaram de forma velada às imediações do local indicado na denúncia, para apurar a veracidade da mesma. Após breve campana, perceberam o indivíduo posteriormente identificado como M.T.A.M. (23) sair do apartamento em questão e se dirigir a um veículo que havia estacionado ali em frente, onde foi possível visualizar uma transação duvidosa, vez que o último entregou um pacote suspeito a um dos ocupantes do veículo.

Durante a abordagem pessoal, A.G.O.J. (21), que estava ali próximo, foi surpreendido de posse de 01 pacote contendo 11,3g de maconha, cujo qual ele afirmou ter adquirido, pelo valor de R$80, de M.T.A.M., por sua vez flagrado portando 01 pacote contendo 16,2g de maconha.

Entrevistado, após tomar conhecimento do teor da denúncia recebida, M.T.A.M. confirmou envolvimento no tráfico de drogas e esclareceu que havia mais entorpecentes em sua residência, onde, na sequência, foram localizados 11 pacotes contendo maconha que somaram 3,472Kg e 02 balanças de precisão.

No veículo onde ocorreu a transação suspeita, estavam R.G.J.A.M.D.(32) e M.M.B.(34), acompanhados do filho menor. No momento da abordagem ao veículo, M.M.B., foi surpreendida sentada no banco do passageiro, manipulando um saco de papel com 04 pacotes contendo maconha e trazendo em seu colo uma bolsa contendo porções aparentando se tratar de drogas sintéticas (LSD e MDMA). O porta-luvas do veículo estava aberto e acomodava outros 06 pacotes contendo maconha.

Os pacotes contendo maconha totalizaram 176g, enquanto as drogas aparentemente sintéticas somaram 1,2g supostamente de LSD e 1,2g, supostamente de MDMA. Os quatro envolvidos foram conduzidos até a sede da DENAR, juntamente com o material apreendido, para as providencias de praxe.

Em entrevista com R.G.J.A.M.D. e M.M.B. apurou- se que o casal reside no Bairro Nova Lima, onde a equipe policial encontrou 2,923Kg de maconha, 02 balanças de precisão, além de inúmeros invólucros plásticos, comumente utilizados para porcionar a droga.

