Suspeitos de homicídio ocorrido em Jardim são presos; Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Amambai

Nesta terça-feira (11), dois suspeitos foram presos por serem os mandantes do homicídio qualificado ocorrido no último domingo (9), na cidade de Jardim.

Os suspeitos identificados como E.M.R., de 49 anos, e M.I.A.M., de 48 anos, teriam orquestrado e encomendado o homicídio em razão de disputas comerciais, pelas quais já vinham ameaçando a vítima e seus familiares. A investigação apurou que os mandantes teriam contratado os coautores do crime, acordando uma quantia de R$ 30.000,00 para a execução do homicídio.

Os suspeitos foram presos em casa. Além das prisões, serão cumpridos mandados de busca e apreensão em pelo menos dois endereços relacionados aos investigados, sendo um deles a residência e o outro a empresa de propriedade dos suspeitos, com o objetivo de coletar mais provas que possam contribuir para o esclarecimento completo dos fatos.

A prisão foi cumprida pela 1ª Delegacia de Jardim e Delegacia de Amambai.

