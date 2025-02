Chuva intensa deixa Campo Grande alagada em diversos pontos

Durante a tarde desta terça-feira (11), uma forte chuva deixou diversos lugares alagados e rastros de destruição na cidade.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um Alerta Amarelo para chuvas intensas na Capital que inciou nesta data. As chuvas podem variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40-60 km/h.

A chegada da chuva deixou as pessoas assustados já que veio acompanhada de fortes rajadas de vento. Os moradores também devem tomar cuidado principalmente em áreas alagadas.

Confira imagens:

Teto de supermercado localizado no bairro Tamandaré desabou nesta tarde.

Confira mais imagens de como ficou alguns bairros:

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagr