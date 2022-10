Mulher é estuprada após sair de um bar, em Anastácio

Uma mulher de 39 anos foi estuprada após sair de bar, na Vila Maior, em Anastácio, localizada a 123 km de Campo Grande. O caso ocorreu na madrugada do domingo (16), por volta das 2h.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima contou que estava com a mãe em um bar na Rua Bahia, quando por volta das 2h resolveu ir para casa. Ela seguia a pé pela Rua 18 de Março, quando foi surpreendida por um homem.

O criminoso agrediu a vítima com um soco na boca e depois arrastou a mulher para um terreno baldio. No local, ela foi estuprada pelo homem.

Depois de cometer o abuso, o autor ainda roubou o celular da vítima. Ele mandou que ela deixasse o local correndo. A mulher fugiu no sentido do Conjunto Habitacional Lídio Barbier.

A vítima relata que o autor também estava no bar, mas ela não o conhecia.

O caso está sob investigação pela Polícia Civil de Anastácio.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Com informações do jornal O Pantaneiro

