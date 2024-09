Motociclista que morreu em acidente na Av. Duque de Caxias tinha 26 anos

Foi identificado como Luciano Ribeiro Lopes, de 26 anos, a vítima fatal do acidente envolvendo um motociclista, na madrugada de sábado (14), na Avenida Duque de Caxias, região do bairro Nova Campo Grande, na Capital.

O rapaz pilotava uma motocicleta, quando por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e bateu contra a proteção de ferro que divide a avenida.

Com o impacto, a moto foi parar a 50 metros de distância do corpo de Luciano, que foi encontrado por testemunhas caído no meio da via, já sem vida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas nada pôde fazer pelo jovem. A Polícia Civil e a Perícia estiveram no local para iniciar os trabalhos de investigação. O caso foi registrado na 7ª Delegacia de Polícia como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

