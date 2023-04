Trabalho da Polícia Militar recebe destaque no cenário nacional

Conforme levantamento divulgado pelo instituto Genial/Quaest ontem (27), a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ocupa o terceiro lugar no ranking de melhor trabalho desenvolvido, ficando atrás apenas dos Estados de Santa Catarina e Ceará. Conforme a análise, 67% da população sul-mato-grossense aprovou o trabalho realizado pela PM.

A porcentagem do Estado é superior à média nacional, em que 59% dos brasileiros avaliaram a atuação da PM em seus Estados como “positiva”. Em nível nacional, 59% dos brasileiros avaliam como positiva. Em contrapartida, 10% da população têm opinião negativa sobre a corporação, enquanto 28% são neutros.

A amostragem entrevistou 2.015 eleitores, a partir de 16 anos, entre 13 e 16 de abril. A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas presenciais com a apresentação de questionários.

Segundo o estudo, a população idosa é a que mais confia no trabalho da corporação. Entre as pessoas acima dos 60 anos a aprovação é de 64%. Na faixa etária de 16 a 34 anos, a aprovação ficou em 57%. A maior avaliação negativa da PM está entre a população de 35 e 59 anos, em que a desaprovação ficou em 12%.

Cabe ressaltar que, em Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar é uma grande aliada da população, na garantia da ordem e da segurança pública como um todo, atuando tanto no combate direto ao crime e também em ações que, indiretamente, beneficiam a sociedade.

Investimentos

Entre os investimentos recentes do governo de Mato Grosso do Sul na segurança pública, constam a nomeação de 198 novos policiais civis, aprovados em concurso público.

Também, já está definida para, em breve, ser feita a aquisição de mais tornozeleiras para monitoramento de pessoas com liberdade restrita. Além disso, já está em implantação sistemas de inteligência e monitoramento no ambiente escolar.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

