Operário estreia na Série D contra a Ferroviária no dia 6 de maio em SP

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde de ontem (27) a tabela detalhada das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Série D. O único representante de Mato Grosso do Sul, o Operário estreia na competição, no dia 6 de maio, contra a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

O Galo da Capital está no grupo A7 da competição com Patrocinense (MG), CRAC (GO), Cascavel (PR), Ferroviária (SP), Inter de Limeira (SP), Maringá (PR) e XV de Piracicaba (SP).

De acordo com o regulamento de competição, a Série D é dividida em duas fases. A primeira são os 64 clubes participantes de 27 unidades federativas em oito grupos regionais com oito clubes em casa chave. Eles se enfrentam em turno e returno, totalizando 14 partidas na primeira fase.

Ainda conforme o regulamento, os quatro melhores de casa grupo avançarão para a segunda-fase. Em sequência, a próxima fase é mata-mata. AS quatro equipes classificadas para as semifinais garante o acesso para o Brasileirão Série C em 2024.

A estreia do Operário em Campo Grande, será no dia 14 de maio, às 16h, contra XV de Piracicaba no estádio Jacques da Luz, no bairro das Moreninhas. O terceiro jogo do Operário será contra o Patrocinense, no dia 21 de maio, também no Jacques da Luz, em Campo Grande.

Antes de colocar a mentalidade na Série D, o Operário decide o título do Campeonato sul-mato-grossense no próximo domingo (30), no Estádio Laertão, em Costa Rica. No jogo de ida, foi 0 a 0 no Jacques da Luz e a Cobra do norte joga pelo resultado do empate, por ter a melhor campanha na primeira fase da competição.

Confira a tabela das primeiras rodadas do Operário na Série D abaixo. Neste link, você pode acompanhar a tabela detalhada do campeonato nacional.

06/05- Ferroviária-SP x Operário – 16h – Arena Fonte Luminosa

14/05- Operário x XV de Piracicaba – 16h – Estádio Jacques da Luz

21/05 – Operário x Patrocinense – 16h – Estádio Jacques da Luz

27/05 – Maringá-PR x Operário – 18h – Estádio Jacques da Luz

03/06- Cascavel-PR x Operário – 15h – Estádio Arnaldo Bussato

07/06- Operário x Inter de Limeira-SP – 20h – Estádio Jacques da Luz

10/06- CRAC-GO x Operário – Estádio Genevirno da Fonseca

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.