Homem é brutalmente assassinado com seis tiros na Avenida das Bandeiras

Mais um caso de violência urbana choca a população campo-grandense. Na manhã desta sexta-feira (28/04), um homem de aproximadamente 50 anos foi executado na rua Bandeirantes com a Tatuí, na região central da cidade. Segundo informações preliminares, a vítima foi perseguida por diversos quarteirões antes de ser morta.

De acordo com a Polícia Civil, há suspeitas de que dentro do veículo utilizado pelos criminosos haviam duas pessoas. Durante a perícia no local do crime, foram encontrados um aparelho celular roubado e um molho de chaves, uma delas sendo a de um veículo, possivelmente pertencente à vítima. A Polícia Militar, Batalhão de Choque e a Polícia Civil estiveram presentes no local, conversando com os moradores e analisando a cena do crime.

Conforme as imagens da câmera de segurança, o autor do crime sai do veículo, um Gol prata e executa a vítima às 6h20 da manhã com seis tiros. Um dos tiros atingiu a cabeça que perfurou a testa da vítima, um próximo a axila, peito e tórax. O homem encara o atirador e cai morto na hora. Em seguida, o criminoso entra pela porta do motorista e vai embora. Ainda não há informações sobre o motivo do assasinato.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitario (Depac) Cepol para investigação e será apurado.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

