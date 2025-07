Fim de semana terá bloqueio da BR-163/MS no anel viário da capital.

A interrupção da via será para içamento de vigas do novo viaduto na região da antiga Uniderp Agrárias

No próximo sábado e domingo, dias 19 e 20 de julho, haverá interdições temporárias na BR163/MS, entre os kms 484 e 486 (próximo à antiga Uniderp Agrárias), para permitir a operação dos equipamentos que farão o içamento das vigas de transposição do Viaduto Jardim Veraneio, que segue em reta final de construção.

As datas, em fim de semana, foram escolhidas por apresentarem diminuição de fluxo e assim menor impacto aos usuários da via.

O sistema de tráfego adotado será o “Pare e Pare”, ou seja, os dois sentidos da via serão bloqueados simultaneamente por cerca de 45 minutos. Após esse tempo, será feita a liberação alternada das pistas, com um intervalo médio de 15 minutos entre as liberações.

A previsão é que o bloqueio aconteça nos dois dias, entre 5h e 17h30, com liberação da pista a partir do final de tarde.

A fase de içamento faz parte da transposição da BR-163/MS pelo novo viaduto, e tal procedimento exige alto nível de segurança no entorno por conta da complexidade técnica. Equipes da concessionária MSVia, uma empresa da Motiva, e da Polícia Rodoviária Federal estarão no local orientando o tráfego e os usuários da via, para garantir segurança e minimizar riscos de acidentes.

O Viaduto

O Viaduto do Jardim Veraneio, próximo à Uniderp Agrárias, resultado de investimentos privados da ordem de R$ 25 milhões, há muito é desejado pela região para melhoria na mobilidade e segurança no trânsito.

O Viaduto Jardim Veraneio que já finalizou no entorno o alargamento da Av. Desembargador Leão Neto do Carmo, nova rotatória e calçadas, e irá entregar ainda uma ciclovia.

O projeto contempla 4 alças de acesso à rodovia, que garantirão o fluxo de veículos em todas as direções, com conforto e segurança.

Atendimento especial ao entorno

A equipe responsável pelas obras do Viaduto Jardim Veraneio já distribuiu comunicado aos moradores da região, e mantém canais de atendimento exclusivos para assuntos relacionados à Obra: além do site do empreendimento (www.JardimVeraneio.com.br), o empreendimento estabeleceu também um canal de atendimento humanizado pelo WhatsApp (67) 92001-9510, que

faz tratativas caso a caso, respondendo dúvidas, atendendo demandas dos moradores do entorno e compartilhando atualização contínua sobre a Obra.

