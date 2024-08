Dois trabalhadores morrem em construção de silo

Na manhã da última quarta-feira(07), dois trabalhadores morreram soterrados durante construção de um silo na fazenda Bom Jesus, a 50km de Sonora. Os dois corpos foram retirados dos escombros pela manhã.

As vítimas foram identificadas como Welington Ferreira Ramos, de 35 anos e Pedro Henrique Rodrigues, de 23 anos, ambos os corpos foram retiradfos em horários diferentes, o primeiro corpo foi resgatado por volta das 10h30min e o segundo às 12h30min.

De acordo com informações do jornal do Coxim Agora, o acidente aconteceu quando os trabalhadores estavam na base do silo, onde um elevador seria instalado, quando houve um desmoronamento que os soterrou. Os operários eram de uma empresa terceirizada especializada contratada pelos proprietários da fazenda para construir o silo, que seria utilizado para armazenar milho e soja.

As vítimas faziam a perfuração de aproximadamente 8 metros abaixo da terra para instalar um elevador, que transportaria os grãos da parte inferior para a parte superior do silo, facilitando o processo de secagem. Os trabalhadores ainda finalizavam a montagem da estrutura de ferro e concreto de um quadrado de 12×12 metros.

O socorro do Corpo de Bombeiros de Coxim chegou por volta das 19h30min da noite. Foi necessária uma retroescavadeira para resgatar os corpos. Estiveram também no local, o Núcleo Regional de Perícias de Coxim e uma empresa funerária para suporte.

As causas do desabamento do silo ainda estão sendo investigadas, assim como o caso todo. O responsável pela obra é aguardado para prestar esclarecimentos.

