Ana Patrícia e Duda derrotam australianas e vão para a final do vôlei de praia

Em uma disputa acirrada e de alto nível, as brasileiras Ana Patrícia e Duda ganharam das australianas Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy na semifinal do vôlei de praia feminino nos jogos de Paris 2024.

A disputa na arena torre Eiffel foi para o tie-break, com um resultado de 2 sets a 1 para as brasileiras (parciais de 22-20, 21-15 e 15-12). A dupla astrauliana já havia eliminado as brasileiras Carol Solberg e Bárbara Seixas, mas não conseguiram superar a outra dupla do país.

Essa é a primeira final olímpica da dupla brasileira que em outros jogos bateu na trave na semifinal ou etapas anteriores. Desta vez, a atual dupla nº1 do ranking mundial de vôlei de praia fez uma boa campanha nos Jogos de Paris com cinco vitórias por 2 sets a 0 nas partidas até as semifinais.

A disputa

O primeiro set teve virada e vitória de Mariafe/Clancy, até que Ana Patrícia/Duda se recuperassem para um triunfo confortável no segundo set. Já no tie-break, após uma disputa ponto a ponto, o talento das brasileiras prevaleceu no final. Ana Patrícia fez uma partida fantástica, com 26 pontos de ataque, três bloqueios e dois aces. Já Duda foi excepcional na defesa e ainda contribuiu com 12 pontos de ataque.

