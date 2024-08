Adolescente tem 54% do corpo queimado após sofrer descarga elétrica enquanto brincava com pipa

De acordo com informações, a pipa que o adolescente brincava estava com a linha molhada de cerol, o que pode ter provocado o ocorrido

Na tarde de terça-feira (6), um adolescente, de 13 anos, teve 54% do corpo queimado por descarga elétrica enquanto brincava de soltar pipa no Conjunto Ilha Bela, em Maracaju.

O acidente ocorreu após a pipa encostar no fio de alta tensão e liberar uma descarga elétrica que atingiu o menino. De acordo com informações, a pipa que o adolescente brincava estava com a linha molhada de cerol, o que pode ter provocado o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela população e ele foi encaminhado consciente para um Pronto Socorro do município, relatando fortes dores nos braços, pernas, abdômen e no lado direito do tórax. O garoto foi transferido posteriormente para um hospital de Campo Grande, pois sofreu queimaduras de 2º grau.

