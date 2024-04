Trabalhador tem celular roubado em ponto de ônibus em Corumbá

Na madrugada de domingo (7), um trabalhador de 37 anos passou por momentos de terror ao ter seu celular roubado em um ponto de ônibus localizado em uma rota frequentada por funcionários de uma mineradora, na cidade de Corumbá. O incidente ocorreu por volta das 05h10, quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram da vítima.

De acordo com reportagem do site Diário Corumbaense, a vítima relatou que os criminosos pararam ao seu lado e o garupa, que já estava armado, desceu do veículo apontando a arma em sua direção, exigindo que entregasse o aparelho celular. Em um momento de pânico, a vítima foi obrigada a entregar seu telefone, enquanto o criminoso revistava sua mochila em busca de outros objetos de valor.

Após consumar o roubo, o assaltante voltou à motocicleta e ambos fugiram em alta velocidade, sem retirar os capacetes em momento algum, dificultando sua identificação. Vale ressaltar que na capa do celular havia a quantia de R$ 29,00, que também foi levada pelos ladrões.

O roubo foi registrado formalmente por meio do boletim de ocorrência número 1689/2024, na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde as autoridades competentes investigarão o caso para identificar e capturar os responsáveis por mais esse ato de violência urbana na região.

Com informações da Agência Brasil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: