Mulher é encontrada com cabeça presa em janela em Corumbá

Uma mulher identificada como Maria Lucia Gomes, de 56 anos, faleceu após ficar com sua cabeça presa na janela de uma residência. O incidente ocorreu no bairro Aeroporto, em Corumbá. Ela foi encontrada com vida, porém veio a óbito no início da noite de sábado (06).

De acordo com o boletim de ocorrência, Maria Lucia estava em uma casa de eventos durante a tarde, próxima ao local onde foi encontrada.

Um homem presente no local relatou que a mulher se ausentou e foi para a casa ao lado. Mais tarde, ele a viu com a cabeça presa na janela. Junto com outra pessoa, eles a retiraram da janela e tentaram reanimá-la, pois ainda havia sinais vitais.

A guarnição plantonista do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e iniciou a manobra de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), utilizando um desfibrilador por cerca de 35 minutos. Posteriormente, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também chegou ao local, mas a mulher não reagiu.

A vítima não apresentava nenhum ferimento na região da cabeça. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como “morte a esclarecer”

Com Informações do Diário Corumbaense

