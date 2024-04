Jardim Colúmbia: homem é assassinado a tiros na manhã desta segunda

Na manhã desta segunda-feira (8) Magno Edgar Bartes, de 39 anos, condutor de uma camionete, foi alvejado com cerca de 14 tiros no cruzamento das ruas Catrimani e Jauaperi, no Jardim Colúmbia, região norte de Campo Grande

Segundo informações levantadas pelo O Estado online, o crime aconteceu quando a vítima parou a camionete para resolver um problema mecânico. Ao abrir o capô e verificar a falha, ele foi surpreendido por um suspeito que se aproximou em um veículo branco. Sem dar chances de defesa, o agressor teria disparado uma sequência de tiros. Até o momento o autor, fugiu logo após o crime, ainda não foi identificado.

Familiares relataram que Magno vinha sofrendo ameaças por ter envolvimento em um acidente no estado do Paraná, resultando na morte de uma mulher. As ameaças estariam sendo feitas pela família da vítima. o acidente aconteceu, enquanto Magno trabalhava como caminhoneiro e deu carona à vítima, que acabou caindo do veículo e falecendo. Ele não prestou socorro à mulher e foi detido por 90 dias. Desde então, passou a ser alvo de ameaças.

Ainda de acordo com informações preliminares, no total, 14 tiros foram disparados, mas ainda não se sabe quantos atingiram a vítima, principalmente nos braços e tórax. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e perícia estão no local, para preservar cena do crime e iniciarem as investigações. A delegada Bárbara Camargo Alves, do 2ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, disse que as equipes falou com a imprensa sobre o início das investigações.

“Iniciamos as diligências agora, mas tudo indica que foi de fato uma execução, com vários disparos, pelo autor que estava em um veículo, provavelmente acompanhado por mais alguma pessoal. Agora a 2ª DP iniciará as investigações e posteriormente, é possível que o caso seja encaminhado para a Delegacia de Homicídios. Estamos trabalhando para garantir que a o máximo de provas sejam recolhidas aqui no local”, finalizou.

*Matéria editada às 12h para acréscimo atualização de informações.

Com informações da repórter Keyla Santos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: