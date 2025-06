Com a chegada do frio, ipês-rosa começam a florir

Espécie símbolo de Mato Grosso do Sul e declarada árvore-símbolo da Capital, o ipê-rosa começa a florir com a chegada das primeiras frentes frias do ano. A florada marca o início de um ciclo que atravessa o inverno e segue até o início da primavera.

De acordo com o biólogo José Milton Longo, a floração ocorre em um ciclo natural impulsionado pela queda das temperaturas. “Essa frente fria foi o estímulo para o início da florada. O ipê-rosa é o primeiro a florescer, seguido pelo roxo e, na sequência, os diversos tipos de amarelo, como o do Cerrado e o paratudal do Pantanal. O branco fecha o ciclo, com uma florada rápida, de no máximo uma semana”, explica.

Longo destaca que os ipês oferecem recursos fundamentais para a fauna durante o inverno. “É uma sequência que garante florada contínua de junho até setembro. Sempre haverá um ipê florido, oferecendo néctar para abelhas e substrato para ninhos de aves”, afirma.

Além disso, o biólogo lembra que mesmo não sendo a espécie mais comum nas ruas, o ipê se tornou o símbolo da cidade. “Foi decretado como árvore-símbolo. É uma das minhas preferidas, representa beleza, biodiversidade e serviços ambientais valiosos”, destaca.

Entre os benefícios trazidos pelos ipês e por outras espécies arbóreas, estão o sequestro de carbono, a redução da temperatura, a melhoria da umidade do ar e a absorção de ruídos. “A árvore é tudo de bom. E o ipê se encaixa perfeitamente nessa ideia de bem-estar. Não importa a cor, uma árvore florada nos toca de um jeito especial”, complementa Longo.

Campo Grande, que já carrega o título simbólico de “Cidade dos Ipês”, mas também foi reconhecida internacionalmente como Cidade Árvores do Mundo, título concedido pela FAO (Fundação Arbor Day e pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação). Para o biólogo, os ipês têm papel fundamental nessa conquista. “Eles somam para essa arborização urbana rica que temos. Claro que puxamos a sardinha porque o ipê é muito querido, e com razão”.

Inez Nazira

