Dois carros ficam parcialmente destruídos após acidente na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio foi registrado na madrugada deste domingo (11) na Avenida Afonso Pena, uma das principais vias de Campo Grande. Os carros, ambos modelos sedan de cor preta, foram vistos parados em faixas opostas da pista, nas proximidades do Shopping Campo Grande, com danos aparentes nas estruturas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os automóveis parcialmente destruídos, sugerindo um impacto de considerável intensidade. No entanto, até o momento, não há informações confirmadas sobre a dinâmica da colisão, nem sobre eventuais feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local durante a madrugada. A presença da equipe indica que houve necessidade de atendimento emergencial, mas as autoridades ainda não divulgaram detalhes oficiais sobre o atendimento prestado ou o estado dos ocupantes dos veículos.

O tráfego no local foi parcialmente afetado durante a madrugada, mas já foi normalizado.

