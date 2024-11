Trabalhador rural cai de cavalo e morre em fazenda de Dourados

Um trabalhador rural, que não teve o nome divulgado, morreu após cair de um cavalo na fazenda onde prestava serviço. O fato ocorreu na tarde dessa quarta-feira (13), em Dourados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o irmão da vítima foi quem procurou a delegacia para registrar a morte. O rapaz foi encontrado caído no banheiro da casa onde morava, 1 hora após a queda.

Ainda conforme o registro policial, o familiar contou que a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Conforme consta no prontuário médico, o homem apresentava edema nas partes íntimas e sensibilidade na região inferior do abdômen.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

