Funsat anuncia 2,1 mil oportunidades de emprego nesta quinta-feira (14)

Para quem busca uma vaga de trabalho formal neste final de ano, a quinta-feira (14) pode representar uma grande oportunidade na Funsat (Fundação Social do Trabalho), que está oferecendo 2.172 vagas. O órgão faz a intermediação para oportunidades em 270 empresas de Campo Grande, com recrutamento ativo para 203 profissões. As vagas estão disponíveis para candidatos com cadastro atualizado na Agência de Empregos da Funsat.

Entre as oportunidades, destacam-se vagas para almoxarife (3 vagas), assistente de prevenção de perdas (5 vagas), atendente de lojas (23 vagas), atendente de Telemarketing (111 vagas), auxiliar de linha de produção (262 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (157 vagas), colador de cartazes (3 vagas), copeiro (22 vagas), esteticista (4 vagas), farmacêutico (6 vagas), fiscal de loja (10 vagas), jardineiro (5 vagas), magarefe (100 vagas), motorista de caminhão (23 vagas), padeiro (3 vagas), serralheiro (2 vagas), técnico analista de qualidade (1 vaga), entre outros.

Emprego para aprender um novo ofício

No rol das 1.304 contratações para treinamento, em que o empregador não cobra a experiência do candidato, seis destaques. Lista neste sentido que engloba atendente de padaria (65 vagas), auxiliar de estoque (11 vagas), consultor de vendas (35 vagas), gesseiro (6 vagas), operador de caixa (150 vagas) ou para repositor em supermercados (130 vagas), por exemplo.

Com exclusividade, a Funsat destina 33 oportunidades ao público PCD (Pessoa com Deficiência): almoxarife (1 vaga), atendente de berçário (1 vaga), atendente de farmácia (3 vagas), auxiliar administrativo (5 vagas), auxiliar de estoque (1 vaga), auxiliar de lavanderia (1 vaga), auxiliar de limpeza (1 vaga), auxiliar de linha de produção (5 vagas), copeiro (5 vagas), escriturário (1 vaga), recepcionista (2 vagas), técnico em segurança do trabalho (1 vaga), vigilante (6 vagas).

Visite a Funsat na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e atualize o cadastro pessoal no sistema da Agência de Empregos, para ampliar as chances de ser chamado a entrevistas. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800.

Para aumentar as chances de ser convocado para uma entrevista, é necessário que o candidato mantenha o currículo atualizado no sistema da Funsat. A atualização do cadastro pode ser feita pessoalmente na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

Veja abaixo o quadro geral das oportunidades do dia:

