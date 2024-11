Jovem é preso após esfaquear e matar amigo durante desentendimento em Ladário

Um jovem de 22 anos foi preso na quarta-feira (13) em Ladário, cidade localizada a 426 quilômetros de Campo Grande, sob suspeita de esfaquear e matar um amigo de 35 anos. O crime foi registrado na madrugada do último domingo (10), enquanto os dois bebiam juntos em frente à casa do autor.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima e o agressor estavam consumindo cerveja quando, em determinado momento, tiveram uma discussão. O jovem entrou em sua residência, pegou uma faca e desferiu um golpe contra o amigo, atingindo-o na região do abdômen.

Após o ataque, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto-socorro municipal, onde foi internado em estado grave. Dois dias depois, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve óbito. A Justiça autorizou o pedido de prisão preventiva do suspeito, que foi cumprido na quarta-feira. A Polícia Civil segue investigando as denúncias do crime.

