Trabalhador morre atropelado por caminhonete na MS-112

Vítima trabalhava em um canteiro de obras na região

Um trabalhador identificado como José Lucindo Portela Soares morreu após ser atropelado na noite de sexta-feira (20), na rodovia MS-112, nas proximidades de alojamentos em Inocência. O caso provocou comoção entre colegas e resultou em um protesto com bloqueio da via na madrugada deste sábado.

A vítima foi identificada como José Lucindo Portela Soares, que atuava em um canteiro de obras na região. Ele foi atingido por uma caminhonete ao atravessar a pista e não resistiu aos ferimentos.

Após o ocorrido, trabalhadores decidiram interromper o tráfego no trecho por volta das 4h. O grupo afirma que a medida é uma forma de cobrar providências de órgãos responsáveis e da concessionária que administra a rodovia.

De acordo com relatos, o local registra ocorrências frequentes e já havia demandas por melhorias, como reforço na iluminação e ações para redução de velocidade.

Equipes de segurança estiveram no local para acompanhar a situação e organizar o fluxo de veículos. As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas.

Em Nota, a Arauco se manfiestou sobre o ocorrido.

A Arauco lamenta profundamente o falecimento do Sr. José Lucindo Portela Soares, funcionário da empresa Rio Verde, parceira da companhia no Projeto Sucuriú. O trabalhador foi vítima de atropelamento nas imediações do alojamento HSL, ao atravessar a rodovia MS-112, no município de Inocência (MS). O acidente ocorreu por volta das 18h40 desta sexta-feira, 20 de março.

A companhia acompanha a apuração das circunstâncias do acidente e vem assegurando que todo o apoio necessário seja prestado à família do trabalhador.

A Arauco se solidariza com seus familiares, amigos e colegas neste momento de dor.

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