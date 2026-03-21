Homem é encontrado morto em propriedade rural na região de Coxim

Corpo apresentava sinais de violência; circunstâncias do caso ainda são apuradas

Um homem identificado como Edemar Cândido Alexandre, de 58 anos, foi encontrado morto em uma propriedade rural na região do Pantanal, em Coxim (MS). O caso foi comunicado às autoridades na sexta-feira (20), embora a suspeita seja de que a morte tenha ocorrido na noite anterior.

Segundo o Coxim Agora, o corpo apresentava marcas de violência. Ainda não há confirmação sobre a dinâmica do ocorrido.

Equipes responsáveis pelo atendimento estiveram no local para os primeiros procedimentos e coleta de informações.

Até o momento, não há detalhes sobre a motivação nem sobre possíveis envolvidos. O caso segue em apuração, e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

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