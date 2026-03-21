Jovem morre após ser baleado dentro de residência em Pedro Gomes

Vítima estava na casa de um amigo quando foi atingida por disparos; suspeitos fugiram

Um jovem identificado até o momento como Alexandre, conhecido pelo apelido “Pelego”, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira (20), no bairro Gaspar de Oliveira, em Pedro Gomes (MS).

Segundo o Coxim Agora, ele estaria na casa de um amigo quando pessoas com o rosto coberto entraram no imóvel e fizeram vários disparos em sua direção.

Após o ataque, os envolvidos deixaram o local e ainda não foram localizados.As circunstâncias do caso ainda não foram esclarecidas e a motivação é desconhecida. A ocorrência será apurada pela Polícia Civil.

Equipes policiais da região também foram mobilizadas para prestar apoio.

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