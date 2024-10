Jovem é preso em flagrante durante tentativa de furto em galeria comercial em Dourados

Na noite de ontem (13), um jovem, de 18 anos, foi preso em flagrante durante uma tentativa de furto em um conjunto de galeria comercial localizado na avenida Weimar Torres, no centro de Dourados.

A Polícia Militar foi acionada após o sistema de segurança do local detectar uma invasão.

Os policiais encontraram no local Vitor Amarilia, morador na aldeia Bororó, responsável por ter arrombado a porta de uma das lojas. Ele foi detido.

O autor do crime foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante por tentativa de furto.

