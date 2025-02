Trabalhador de usina é morto por engano em Chapadão do Sul; quatro suspeitos são presos

Um homem identificado como Erivan, de 43 anos, trabalhador de uma usina em Chapadão do Sul, a 330 km de Campo Grande, foi executado a tiros na noite de quarta-feira (5), por engano. O verdadeiro alvo do crime seria o filho de Erivan, com quem ele foi confundido devido à semelhança física.

De acordo com informações preliminares, o assassinato foi motivado por uma rivalidade entre grupos, conforme apontam as investigações. Quatro suspeitos foram presos poucas horas após o crime. O grupo estava na cidade com a missão de matar o jovem, mas acabou atacando Erivan ao acreditar que se tratava do filho.

Segundo publicação do site Jovem Sul News, a delegada Bianca Martins, que conduz a investigação, disse que os criminosos planejaram o crime com tarefas previamente distribuídas. Mas o tipo de grupo envolvido não foi detalhado pela delegada.

Erivan comemorava suas férias em uma residência e se preparava para viajar à Bahia. Ao sair da casa, foi seguido pelos criminosos e atingido por vários disparos, que acertaram sua cabeça, costas e braços. Ele morreu no local antes da chegada do socorro.

Na madrugada de quinta-feira (6), quatro horas após o assassinato, a polícia prendeu quatro suspeitos pelo crime. Com eles, foram apreendidos celulares e uma arma de fogo, que agora passam por análise para reforçar as provas do caso.

A investigação segue para esclarecer os detalhes do planejamento do homicídio e a motivação exata da rivalidade entre os grupos. A polícia trabalha também para verificar se há mais pessoas envolvidas no crime.

