Menino de 4 anos morre após ingerir remédio controlado do pai em Campo Grande

Um menino de 4 anos morreu na tarde dessa quinta-feira (6) no Hospital Universitário, em Campo Grande, após ingerir uma grande quantidade de medicamento controlado pertencente ao pai. A criança estava internada há uma semana, mas não resistiu.

De acordo com informações preliminares, os pais, bastante abalados, relataram à polícia que o ocorrido foi um acidente. Ainda segundo o depoimento deles, a criança teria consumido o medicamento por conta própria, sem que percebessem.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da ingestão do remédio e apurar eventuais responsabilidades.

