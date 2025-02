Homem de 24 anos morre atropelado por ônibus e carreta na BR-262, em Campo Grande

Um homem de 24 anos morreu após ser atropelado por um ônibus e, em seguida, por uma carreta na noite desta quarta-feira (5) na BR-262, região do Indubrasil, na saída de Campo Grande.

De acordo com informações apuradas, o homem atravessou a pista repentinamente quando foi atingido pelo ônibus, que seguia de Terenos para a Capital. Após o impacto, o corpo da vítima passou por baixo do veículo e foi atropelado novamente por uma carreta que vinha na sequência.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência. A perícia da Polícia Científica esteve no local e realizou os levantamentos necessários. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O motorista do ônibus permaneceu no local e se apresentou às autoridades. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Polícia de Terenos.

