Trabalhador de 69 anos morre após levar centenas de picadas de abelha em fazenda de Coxim

Um homem identificado como Antônio Satiro da Silva, de 69 anos, morreu ao ser atacado por centenas de abelhas enquanto trabalhava em uma fazenda de Coxim, a 253 km de Campo Grande. O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (20).

Segundo informações, Antônio era trabalhador rural e estava em uma fazenda na região da taboca. Ele estava no campo, quando acabou encostando em um enxame de abelhas-europa e foi atacado.

O trabalhador teve centenas de picadas por todo o corpo. A perícia não soube precisar quantas exatamente.

Antônio chegou a ser socorrido por colegas da fazenda e equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para o Hospital Regional de Coxim, mas não resistiu e acabou morrendo.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram