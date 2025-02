Câmara tem sete vereadores definidos em presidências de comissões

Beto Avelar é confirmado como líder da prefeita Adriane Lopes no Legislativo

Com o retorno das sessões legislativas, a Câmara Municipal de Campo Grande já tem definidos os presidentes das Comissões, responsáveis por contribuir com a fiscalização e elaboração de projetos de sua área, além de solicitar audiências públicas, ampliando o debate democrático. Entre os grupos estão as comissões de Saúde, Orçamento, Meio Ambiente, Constituição e Justiça, já estão definidas no Legislativo, com a escolha dos presidentes.

Com duas presidências, o Professor Juari (PSDB) lidera a Comissão dos Servidores Aposentados e Pensionistas de Campo Grande com Luiza Ribeiro (PT) de vice, e Landmark (PT), Victor Rocha (PSDB), André Salineiro (PL) e Veterinário Francisco (União). O parlamentar seguirá como presidente da Comissão de Educação e Desporto.

Na Comissão Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal o presidente é Clodoilson Pires (Podemos), com Beto Avelar (PP), como vice. Marquinhos Trad (PDT), Rafael Tavares (PL) e Dr. Lívio (União), completam o grupo. “Estive trabalhando nos últimos quatro anos na CLJR como membro e aprendi muito sobre os processos legislativos. Agora, como presidente, quero atuar de forma harmônica, prezando pelo diálogo e pela eficiência. A comissão é composta por cinco membros, e minha intenção é reunir todos para estabelecer uma dinâmica de trabalho que proporcione celeridade às análises”, declarou Clodoilson Pires.

A Comissões de Juventude, Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo é presidida por Maicon Nogueira (PP), o vice-presidente é Wilson Lands (Avante). Os outros membros são Jean Ferreira (PT) Dr. Vitor Rocha (PSDB) e Ronilço Guerreiro (Podemos). “Além de vários programas de empregabilidade e emancipação que criei na minha passagem pelo executivo e vamos ter muita responsabilidade em analisar, propor debates e soluções que impactam positivamente a vida dos munícipes”, afirmou o vereador Maicon Nogueira.

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento é liderada por Otávio Trad (PSD) e integram o grupo, o vice-presidente Landmark, Maicon Nogueira, Fábio Rocha e Ronilço Guerreiro. Entre as responsabilidades da comissão estão análise técnica e pareceres aos projetos de lei orçamentária, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e abertura de crédito, além de qualquer proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa pública.

Jean Ferreira (PT) é presidente da Comissão de Meio Ambiente, com o vice, Veterinário Francisco (União), e os vereadores Maicon Nogueira (PP), Júnior Coringa (MDB) e Luiza Ribeiro (PT). “Mobilidade urbana se relaciona diretamente com meio ambiente, pois envolve soluções sustentáveis no transporte e na estrutura da cidade”, afirma o parlamentar. “As novas gerações serão impactadas mais diretamente pelas mudanças climáticas, portanto faz todo sentido que deleguem ao vereador mais jovem da casa uma atuação destacada nos temas ambientais”.

A Comissão Permanente de Saúde tem na presidência e vice, respetivamente, o Dr. Victor Rocha (PSDB) e Dr. Jamal (MDB); Francisco Veterinário, Neto Santos e Dr. Lívio (membros). A Comissão Permanente de Saúde tem um papel essencial na fiscalização dos serviços de saúde, análise de projetos de lei e acompanhamento de investimentos na área.

Na Comissão Permanente de Indústria, Comércio e Turismo da Câmara Municipal, Ronilço Guerreiro (Podemos) assumiu a presidência. Os demais membros não foram informados.

Líder da prefeita

O vereador Beto Avelar (PP), foi escolhido para permanecer na liderança da prefeita Adriane Lopes na Câmara Municipal de Campo Grande. No início da semana, o parlamentar disse que estava analisando a proposta da prefeita, mas agora decidiu que se manterá na liderança, por confiar e acreditar na gestão de Adriane.

“Eu percebi que a prefeita estava com dificuldade de escolher um líder, e alguns vereadores se disponibilizaram, mas em uma nova conversa com ela, eu decidi permanecer, principalmente por acreditar nela. Eu quero ajudar Campo Grande, e na condição de líder, posso fazer isso com excelência”, disse.

CPI

Na sessão dessa quinta-feira (20) foi discutida a possível instauração da CPI do Consórcio Guaicurus, que foi requerida pelo vereador Junior Coringa (MDB), e pretende investigar a prestação de serviços da empresa para a população de Campo Grande. Sobre isso, e mesmo na condição de líder da prefeita, o vereador afirmou que a CPI se faz necessária.

“O Consórcio Guaicurus presta um desserviço para Campo Grande, sempre com ameaças de greve de um serviço essencial para a população. Além disso, os ônibus já têm uma idade avançada, estado precário e os Poderes Executivo e Legislativo, constantemente fazem aporte de subsídios, mas o Consórcio não cumpre a parte deles. Então, nós como vereadores, temos a obrigação de fazer alguma coisa e cobrar o bom serviço”, disse para a reportagem.

Por Carol Chaves e Tamires Santana