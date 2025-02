Em menos de dois meses, Águas Guariroba leva rede de esgoto para 3 mil pessoas

Cerca de 3 mil pessoas já contam com rede de esgoto disponível em suas residências nesses primeiros meses de 2025. Em janeiro e fevereiro, a Águas Guariroba já implantou cerca de 10 quilômetros de tubulações em diversos bairros da Capital por meio do programa “Campo Grande Saneada”.

“No ano passado alcançamos um grande marco com mais de 210 quilômetros de rede na cidade. E neste ano o avanço continua levando mais saúde e dignidade às famílias campo-grandenses”, comenta a diretora-executiva da concessionária, Francis Faustino.

O avanço de 2024 reforça o compromisso da Águas Guariroba de levar saúde e qualidade de vida a todos com a melhor água do país e esgotamento sanitário.

No ano passado, Campo Grande alcançou 93% de cobertura da rede de esgoto na Capital, sendo que 100% de tudo que é coletado é tratado. Foram mais de 210 quilômetros de tubulações de esgoto implantados.

Com a expansão, 20,6 mil novas residências e comércios foram conectados à nossa rede de esgoto, impactando diretamente pelo menos 57,7 mil pessoas que passaram com mais dignidade e saúde.

“Esse avanço segue constante. A expectativa é alcançarmos uma cobertura de 95% da rede de esgoto. Com isso, somos parceiros diretos da saúde pública, onde ajudamos a reduzir doenças com a entrega que fazemos diariamente de água tratada e coleta de esgoto”, completa Francis.

Entre os principais bairros beneficiados neste início do ano estão o Nova Campo Grande com implantação de 2,8 quilômetros de rede, o Aero Rancho com 2,7 quilômetros e o São Conrado com 1,9 quilômetros.