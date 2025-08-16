Tombamento de carreta com milho deixa motorista morto

O tombamento de uma carreta carregada com milho resultou na morte do motorista na MS-162, rodovia que liga Sidrolândia a Maracaju, no início da tarde deste sábado (16). A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Até o momento, sua identidade não foi divulgada.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas e constataram o óbito antes mesmo da chegada do socorro médico. A cabine do veículo ficou totalmente destruída após sair da pista e tombar em meio ao matagal, espalhando parte da carga às margens da estrada, o que chamou a atenção de outros motoristas.

Para garantir a segurança no trecho, a via foi sinalizada com cones. A Polícia Civil e a Perícia Técnica permanecem no local realizando os levantamentos necessários para determinar as circunstâncias do acidente.

