Inscrições abertas para processo seletivo da Suzano em Ribas do Rio Pardo

As inscrições para o processo seletivo da Suzano, fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, vão até este domingo (17). A empresa oferece uma vaga para técnico(a) de operações florestais II, Logística, destinada a candidatos com formação técnica completa e disponibilidade para atuar na cidade. É desejável que o interessado tenha também ensino superior completo ou em andamento.

O candidato deve possuir conhecimento em operação de malha viária e máquinas da linha amarela, transporte de madeira, planejamento e sequenciamento de operações, gestão de indicadores da área, além da aplicação de ferramentas de saúde e segurança do trabalho.

O processo seletivo segue aberto até 17 de agosto, e os interessados devem se atentar aos requisitos da vaga para garantir participação no certame.

