Vestibular 2026 da UFGD recebe inscrições até 3 de setembro

Continuam abertas as inscrições para o Vestibular 2026 da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), em Mato Grosso do Sul, com prazo até 3 de setembro. As inscrições são realizadas exclusivamente online, e a universidade oferece 984 vagas em 35 cursos presenciais de graduação. As provas objetiva e de redação ocorrerão em 19 de outubro nas cidades de Dourados, Campo Grande, Naviraí, Nova Andradina e Amambai.

A UFGD possui unidades apenas em Dourados. Para participar, é necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 120,00, que pode ser quitada via Pix, cartão de crédito ou boleto até o dia 5 de setembro.

O vestibular oferece cursos nas áreas de administração, agronomia, artes cênicas, biotecnologia, ciências biológicas (bacharelado e licenciatura), ciências contábeis, ciências econômicas, ciências sociais, direito, educação física, engenharia (agrícola, civil, de alimentos, de aquicultura, da computação, de energia, de produção e mecânica), física, geografia, gestão ambiental, história, letras, matemática, medicina, nutrição, pedagogia, psicologia, química (bacharelado e licenciatura), relações internacionais, sistemas de informação, tecnologia em escrita criativa e zootecnia. Mais informações podem ser obtidas no site da UFGD.

