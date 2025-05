Tombamento de carreta com 101 bezerros deixa motorista ferido e animais mortos na MS-436

Uma carreta boiadeira carregada com 101 bezerros da raça Nelore tombou na tarde de ontem (13) na rodovia estadual MS-436, entre os municípios de Figueirão e Camapuã, nas proximidades da Fazenda Netolândia, a cerca de 258 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 14h30, após o motorista perder o controle do veículo em uma curva acentuada.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o veículo seguia em direção a Camapuã quando saiu da pista e tombou às margens da estrada. O local do acidente permanece sinalizado por agentes para garantir a segurança de outros motoristas que transitam pela região.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) de Chapadão do Sul foi acionada para auxiliar na ocorrência e apurar as causas do acidente, que ainda não foram oficialmente esclarecidas. Peritos devem analisar as condições da via, da carga e do próprio caminhão para identificar o que contribuiu para o tombamento.

O motorista da carreta, que não teve a identidade divulgada, sofreu ferimentos graves, incluindo fraturas e uma lesão em uma das mãos. Ele foi socorrido e levado inicialmente ao hospital de Figueirão. No entanto, devido à gravidade do seu estado de saúde, precisou ser transferido para Campo Grande por meio do sistema de “vaga zero”, utilizado em situações de emergência quando não há disponibilidade imediata de leitos.

Com o impacto do tombamento, parte dos bezerros morreu ou ficou ferida. Ainda não há um levantamento oficial sobre o número de animais mortos ou machucados, mas imagens do local mostram a gravidade da situação envolvendo a carga viva.

O trânsito na região não chegou a ser totalmente interrompido, mas flui com lentidão. Equipes de resgate e trabalhadores da fazenda foram mobilizados para auxiliar no manejo dos animais sobreviventes e na remoção da carreta.

