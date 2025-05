Mulher suspeita de liderar grupo que esfaqueou cantor perto de bar no Centro é presa em Campo Grande

Mulher estava foragida e durante a captura tentou se passar pela irmã

Nesta segunda-feira (12), uma mulher de 38 anos foi por ser acusada de chefiar o grupo que esfaqueou um cantor próximo a um bar no centro de Campo Grande.

A mulher já tinha sido presa em dezembro do ano passado pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa), mas estava foragida desde o último dia 16 de abril.

A prisão desta segunda (12), aconteceu quando a mulher estava na companhia de um homem. Na abordagem da polícia, ela tentou se passar pela irmã para forjar a identidade. A prisão foi realizada pela Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) no bairro Vila Taquarussu.

A equipe da Derf realizava diligências de rotina antes de capturar a mulher. Uma ocorrência que apontava que um homem conhecido pela polícia estaria em posse de objetos furtados acabou resultando na prisão da suspeita.

Os policias foram até o local onde encontraram o homem, porém ele não estava em posse de nenhum objeto ilícito. A mulher o acompanhava, ela se identificou, mas não estava com documentos. Na checagem do sistema, os policiais não encontraram nada o nome dela e a levaram para a delegacia.

Na delegacia, os policiais descobriram que a mulher usava nome falso. A mulher então, confessou que usou o nome da irmã de criação e que mentiu.

O caso aconteceu no dia 11 de outubro de 2024, quando o cantor que estava em um bar na região central de Campo Grande. Ele teria se distanciado das amigas e logo depois foi visto por elas sendo esfaqueado por três homens. As mulheres ajudaram o cantor e o colocaram no carro, mas os suspeitos passaram a quebrar o vido do carro.

