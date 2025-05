Onça suspeita de ataque no Pantanal apresenta melhora e será transferida nos próximos dias

O governo de Mato Grosso do Sul divulgou, nesta quarta-feira (14), uma atualização sobre o estado de saúde da onça-pintada macho suspeita de ter atacado e matado o caseiro Jorge Ávalo, em abril deste ano, na região de Aquidauana, no Pantanal sul-mato-grossense.

Segundo o comunicado oficial, o animal apresenta evolução clínica positiva. A onça respira normalmente, está se alimentando bem e mantém um quadro estável. O felino, que pesa 94 quilos, foi capturado no dia 24 de abril nas proximidades do pesqueiro Touro Morto, área rural do Pantanal, e desde então está sob os cuidados de veterinários no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande.

A captura da onça ocorreu após investigações apontarem o felino como possível responsável pela morte de Jorge Ávalo, que atuava como caseiro na região. O corpo da vítima foi encontrado com marcas compatíveis a ataques de animal silvestre, o que levantou suspeitas sobre a atuação de grandes predadores na área.

O governo informou ainda que o animal será transferido nos próximos dias para outro local, ainda não revelado, e que detalhes da operação de transferência serão divulgados em breve.

