Tiroteio em lanchonete termina com um morto e moto roubada durante fuga, em Mundo Novo

Um homem, de 31 anos, identificado como Matheus Vicentino Amorim Sousa, morreu na noite de domingo (22), na cidade de Mundo Novo, a 462 km de Campo Grande. O caso só foi divulgado na segunda-feira (23).

Matheus foi socorrido após sofrer ferimentos graves em uma troca de tiros, mas não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital. Ele chegou a entrar em seu carro, um Volkswagen Jetta, tentando fugir do local, mas perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma construção, a menos de uma quadra da cena do crime.

Segundo a Polícia Militar, dentro do carro foi encontrado um revólver calibre 38 com quatro munições deflagradas e duas intactas. No local da troca de tiros, também foram recolhidas cápsulas de calibres 5.56 (fuzil) e 9 mm. Testemunhas afirmaram que o atirador estava armado com um fuzil e uma pistola.

O suspeito fugiu logo após o confronto. Durante a fuga, rendeu um motociclista e roubou uma moto Honda Biz branca, usando a arma para ameaçá-lo. A moto foi encontrada depois abandonada nas proximidades do asilo da cidade.

O tiroteio aconteceu quando Matheus, acompanhado da namorada, estava sentado em uma lanchonete no bairro Copagril. Um homem encapuzado se aproximou e começou a disparar contra ele. Matheus, que também estava armado, reagiu, dando início à troca de tiros. A ação causou pânico entre os clientes e gerou correria no estabelecimento.

Matheus tinha passagem policial por porte ilegal de arma de fogo. A motivação do crime ainda é desconhecida.

