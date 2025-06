Brasileira que caiu em penhasco na Indonésia é encontrada morta após quatro dias de buscas

Juliana Marins, brasileira de 26 anos que estava desaparecida desde o último sábado (21) após cair de um penhasco durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, não resistiu aos ferimentos e foi encontrada morta. A confirmação foi feita pela família na manhã desta terça-feira (24), por meio de uma publicação nas redes sociais.

“Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido”, escreveu a família no perfil criado para acompanhar o caso.

Juliana, natural de Niterói (RJ), estava viajando sozinha pela Ásia quando decidiu fazer uma trilha de três dias no Monte Rinjani, acompanhada de um guia e outros cinco turistas. No segundo dia da caminhada, ao parar para descansar, ela tropeçou e caiu de um penhasco na borda da cratera do vulcão. O local é conhecido por ser perigoso e de difícil acesso.

A jovem foi localizada horas depois por outros turistas, e uma grande operação de resgate foi iniciada. Nesta terça-feira, no quarto dia de buscas, as equipes conseguiram chegar até o local onde ela estava, após montarem um acampamento avançado e utilizarem drones para tentar localizá-la.

Segundo informações da família, Juliana estava a cerca de 950 metros da trilha original. Equipes chegaram a descer 400 metros em terreno acidentado, e dois helicópteros ficaram de prontidão aguardando autorização para decolar. O trabalho foi prejudicado por más condições climáticas nos dias anteriores.

Na segunda-feira (23), o Itamaraty solicitou ao governo da Indonésia o reforço nas operações de resgate. Dois funcionários da embaixada brasileira foram enviados à região para acompanhar os trabalhos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o embaixador do Brasil em Jacarta entrou pessoalmente em contato com as autoridades indonésias para ajudar nas buscas.

A notícia da morte de Juliana comoveu amigos, familiares e internautas que acompanhavam as atualizações sobre o caso. A família ainda não informou detalhes sobre o translado do corpo para o Brasil.

Com informações do SBT News

